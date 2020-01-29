Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı
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Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.

29.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:38
Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Belediyesine ulaştı.

Yardımlar belediye tarafından depremzedelere dağıtıldı.

Baskil Belediye Başkanı , hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen battaniye ve gıda yardımlarını merkez mahalle ve köy muhtarları ile iletişime geçerek koordineli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Akmurat, yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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