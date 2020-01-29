Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı

29.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:38

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.

Yardımlar belediye tarafından depremzedelere dağıtıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen battaniye ve gıda yardımlarını merkez mahalle ve köy muhtarları ile iletişime geçerek koordineli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Akmurat, yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA