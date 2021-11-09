Baskil'de depremzedeler için yapılan 198 konutun kurası çekildi - Haberler
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Baskil'de depremzedeler için yapılan 198 konutun kurası çekildi

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil'de depremzedeler için yapılan 198 konutun kurası çekildi

Baskil ilçesinde depremzedeler için yapılan 198 konutun kurası çekildi.

Baskil ilçesinde depremzedeler için yapılan 198 konutun kurası çekildi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, depremde zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan 198 konutun kura çekimi yapıldığını belirtti.

Akmurat, "Devletimizin ilçemize konut ihtiyacını gidermede büyük bir hizmeti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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