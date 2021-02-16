Baskil'de danışma meclisi toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baskil'de danışma meclisi toplantısı

16.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Baskil'de danışma meclisi toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ise ilçe teşkilatı olarak yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil'de danışma meclisi toplantısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:51:26. #1.15#
title