Baskil'de danışma meclisi toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ise ilçe teşkilatı olarak yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN