Baskil'de cuma namazı kılındı
Baskil ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
05.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14
Baskil ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
İlçe Müftülüğü tarafından cami bahçeleri ve açık alanlarda gerekli tedbirler alınarak cuma namazı kılınması sağlandı.
İlçede namaz kılınan alanlar arasında ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesinde Merkez Cami ve Canbeyler Mahallesindeki Özeltepe Camisi bahçesi yer aldı.
Kaynak: AA