Baskil'de çimento üreticileri bir araya geldi

14.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:44

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu üyeleri, Baskil ilçesinde bir araya geldi.

Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından şehre yapılabilecek katkılara ilişkin konuları görüşmek için çimento üreticileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Elazığ'ın en kısa sürede rehabilite edilmesi için bütün üyeler olarak destek verecekleri kaydeden Açık, "Yaşadığımız deprem felaketi sonrası, varlıklarını yanımızda hissettiren Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA