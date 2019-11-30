Baskil'de çiftçilere fidan desteği

30.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:02

Elazığ Orman İşletme Şefliği tarafından Baskil ilçesinde ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Baskil Hükümet Konağı önünde yapılan fidan dağıtımına Kaymakam Oğuz Cem MMurat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akmurat, "Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçe halkımıza sert kabuklu meyve türlerinden olan bin adet ceviz ile bin adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'e teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA