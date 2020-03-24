Baskil'de camiler dezenfekte edildi
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Baskil, Kültür Sanat

Baskil'de camiler dezenfekte edildi

Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

24.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:46
Baskil'de camiler dezenfekte edildi

Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Baskil Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Belediye ekipleri, camilerde dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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