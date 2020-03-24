Baskil'de camiler dezenfekte edildi
Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
24.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:46
Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Baskil Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Belediye ekipleri, camilerde dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
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Kaynak: AA