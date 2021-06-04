Baskil'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Baskil'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Baskil'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle cami bahçesinde çıkan yangına, Baskil Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Köy muhtarı Mehmet Karaman, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Çok geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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