Baskil'de Birlik ve Beraberlik Programı

Baskil ilçesinde seçimlerden sonra birlik ve beraberlik programı düzenledi.

AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçilen ve görevine başlayan İhsan Akmurat tarafından Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda birlik ve beraberlik programı gerçekleştirildi.

Akmurat, programda yaptığı konuşmada, başarılı ve istikrarlı bir seçim süreci yürüterek AK Parti belediyeciliğinin ilçede tekrar devam etmesini sağladıklarını söyledi.

İlçede herkes birbirini tanıdığını kaydeden Akmurat, şöyle konuştu:

"Seçim süreci bittikten sonra herkesi birlik beraberlik yemeğine davet ederek program düzenledik. Bizlere destek verenlere sonsuz teşekkür ederim. Oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. Birlik, beraberlik ve teşekkür yemeğimizde salonu hınca hınç dolduran Baskilli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA