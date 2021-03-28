Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi

Baskil ilçesinde Müftülükçe Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Baskil ilçesinde Müftülükçe Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Camisi ve Özeltepe Camisinde Kovid-19 tedbirleri ile düzenlenen programda din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır Berat Kandili'nin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz bu gecede birçok insanın kurtuluşa ereceğini, affedileceğini, Allah'ın mağfiretine mazhar olunacağını bizlere müjdelemiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN