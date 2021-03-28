Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Kültür Sanat
Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi

Baskil ilçesinde Müftülükçe Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Baskil ilçesinde Müftülükçe Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Camisi ve Özeltepe Camisinde Kovid-19 tedbirleri ile düzenlenen programda din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır Berat Kandili'nin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz bu gecede birçok insanın kurtuluşa ereceğini, affedileceğini, Allah'ın mağfiretine mazhar olunacağını bizlere müjdelemiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Jason Statham Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:02:00. #1.14#
title