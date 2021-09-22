Baskil'de belediye tarafından su deposu yapılıyor - Haberler
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Baskil'de belediye tarafından su deposu yapılıyor

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil'de belediye tarafından su deposu yapılıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde belediye ilçenin su ihtiyacın giderilmesine yönelik yeni su deposu inşa ediyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde belediye ilçenin su ihtiyacın giderilmesine yönelik yeni su deposu inşa ediyor.

Yukarı TOKİ ve Şefkat Mahallesinde vatandaşların su ihtiyacının giderilmesine yönelik yeni su deposu yapılması için belediye tarafından çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, söz konusu bölgede su tüketiminin arttığını fark ederek, hazırlık yaptıklarını söyledi.

TOKİ ile iş birliği çerçevesinde inşa ettikleri 400 tonluk su deposu için çalışmaların başladığını ifade eden Akmurat, "En yakın sürede faaliyete girmesini planladığımız su deposunu vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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