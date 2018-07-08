Baskil'de Arpa Tarlasında Yangın

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 25 dönüm arpa ekili arazi yandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Dağdeviren'a ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Baskil Belediyesi itfaiye ekiplerinin, belediye işçileri, iş makinaları ve vatandaşların desteğiyle yürüttüğü çalışmayla yaklaşık 1 saatlik sürede kontrol altına alındı.

Tarla sahibi Dağdeviren, yaptığı açıklamada, hasat hazırlıkları yaptıkları 25 dönümlük arpasının kül olduğunu belirtti.

Emeğinin yok olmasından dolayı duyduğu üzüntü duyduğunu ifade eden Dağdeviren, "Arpamız tam biçilme zamanına gelmişti, biçerdöver makinalarını bekliyorduk. Ben çiftçilik ile geçiyorum büyük bir zayiatım oldu. Yinde de Allaha şükür candan uzak oldu. Yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü." dedi.