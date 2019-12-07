Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi
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Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi

Baskil ilçesinde arı yetiştiricileri bir araya geldi.

07.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:34
Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi

ilçesinde arı yetiştiricileri bir araya geldi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Canbay başkanlığında Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde toplanan üyeler, arıcılık ile ilgili sorunlarını değerlendirdi.

Daha sonra arıcılar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan'ı ziyaret etti.

Canbay, "Kanyonları ve kayısısı ile meşhur Baskil ilçemizde üyelerimizle beraber olduk. Baskil'deki arıcılarımız keven bal üretiminde gayet verimli çalışmalar yapmaktadırlar." dedi.

Kaynak: AA
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