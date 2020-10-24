Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı
24.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:42
Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı.
Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı.
Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan kongreye, il ve ilçeden parti yönetimi katıldı.
AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da katıldığı kongrede, sosyal mesafe kuralına uygun seçim yapıldı.
Tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Fatma Yücer AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN