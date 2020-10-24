Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı

24.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:42
Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı

Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı.

Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan kongreye, il ve ilçeden parti yönetimi katıldı.

AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da katıldığı kongrede, sosyal mesafe kuralına uygun seçim yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Fatma Yücer AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Yücel İldiz Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Denizli Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:42:32. #1.15#
title