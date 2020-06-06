Baskil'de aile ziyaretleri
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Baskil'de aile ziyaretleri

Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Baskil ilçesinde ve köylerinde haneleri ziyaret etti.

Baskil'de aile ziyaretleri
06.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:19

Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Baskil ilçesinde ve köylerinde haneleri ziyaret etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, müdürlük olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

ASDEP kapsamında ekiplerinin Baskil ilçe merkezi ve köylerini evleri ziyaret ettiğini kaydeden Kenç, "Aileleri ziyaret ederek vatandaşlarımızın koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki sorunlarını not alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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