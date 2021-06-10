Baskil'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Baskil ilçesindeki Baskil Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Baskil ilçesindeki Baskil Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen fuarın açılışına, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, şube müdürleri, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aynı zamanda proje koordinatörü olan öğretmen Sinan Türk, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye'de bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" açıldığını söyledi.

Her yıl okulda bu fuarları düzenlediklerini belirten Türk. bu yıl fuarda 12 projenin sergilendiğini ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilen programda öğrenciler projelerini tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan