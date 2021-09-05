Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
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Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı

Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölüne yaklaşık 300 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölüne yaklaşık 300 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Bakanlığı balıklandırma programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Karakaya Baraj Gölü Gemici- Kadıköy sahillerine yaklaşık 300 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Balıklandırmanın hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, "Balıklandırmanın yöre balıkçılığına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten Karakaya ve Keban Baraj göllerinde her yıl çok ciddi miktarda balık üretimi yapılıyor" dedi.

Programa ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Veysi Aslanmirza, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Tuğyan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, kooperatif başkanı ile üye balıkçılar katıldı.

(Hamdin Kılıç/İHA)

Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
Baskil'de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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