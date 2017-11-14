Baskil Belediyesine Ziyaret

Elazığ Memur Sen yönetimi ve İmam Hatip Platformu üyeleri, Baskil Belediyesini ziyaret etti.



Elazığ Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, İmam Hatip Platformu Başkanı Turgut Tunç ve diğer yetkililerden oluşan heyeti makamında kabul eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başkan Akmurat, Baskil'de eğitim sorunlarının çözümünde kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "İlçemizde yeni açılan Baskil İmam Hatip Lisesinin ilçemize katma değeri olacaktır. Gelecek nesillerimize imam hatip ruhunun aktarılması önemlidir. Vatanı, bayrağı ve kutsal değerlerini bilen nesillerin yetişmesi için eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.



Heyet, daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Baskil İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerle görüştü.