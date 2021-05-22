Baskil Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Baskil Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat başkanlığında yapıldı.
Baskil Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat başkanlığında yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, AK Parti ve MHP belediye meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantısında Akmurat, vatandaşların taleplerini dile getirdi.
Akmurat, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Olağan toplantımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Salgına karşı alınacak tedbirleri görüşme fırsatımız oldu." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan