Baskil Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
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Baskil Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

Baskil Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Belediyesi tarafından ilçede haşerelere kaşrı ilaçlama yapılıyor.

Baskil Belediyesi tarafından ilçede haşerelere kaşrı ilaçlama yapılıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçede çevre ve sağlık konusunda 6 mahallede haşere ile mücadele konusunda mart ve nisan aylarından itibaren çalışma başladıklarını, çalışmanın ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Akmurat, "İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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