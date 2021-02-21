Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti
21.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:48
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köy ziyaretinde bulundu.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köy ziyaretinde bulundu.
Akmurat, Kuşsarayı köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.
Akmurat, muhtar Mesut Atabey ve köyde yaşayan vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Akmurat'a ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN