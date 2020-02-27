Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı

27.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:12

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Akmurat, "Manevi duygularımızı ve gönüllerimizi aydınlatan bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzura vesile olmasını temenni eder, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA