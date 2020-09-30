Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan İtfaiye Haftası mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Akmurat mesajında, itfaiye teşkilatının 306. kuruluş yılının kutlandığını belirterek, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

"İtfaiye ve itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup, beraberinde büyük sorumlulukları da getirmektedir." ifadesini kullanan Akmurat, şunları kaydetti:

"İtfaiyeciler her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktalar. Tüm itfaiye çalışanlarının bu anlamlı haftasını kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN