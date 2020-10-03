Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Haroğlu köyüne ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Haroğlu köyüne ziyaret

03.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:32
Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Haroğlu köyüne ziyaret

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Haroğlu köyünü ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Haroğlu köyünü ziyaret etti.

Köyde vatandaşlarla görüşen Akmurat, talep ve önerileri dinledi.

Akmurat yaptığı açıklamada, köyleri ziyaret ederek, talepleri dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu hafta soğuk kaynak suyu ile meşhur olan Haroğlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Akmurat, belediye olarak her türlü isteklerinde imkanlar doğrultusunda vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Köyde gerçekleştirilen görüşmeye, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, köy muhtarları ve köylüler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Ayhan Bilgen Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ajda Pekkan Halil Sezai
Spor Samatta Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Ateş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Haroğlu köyüne ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 13:32:34. #1.14#
title