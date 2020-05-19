Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 19 Mayıs mesajı Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Akmurat mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde tüm gençlerin bayramını kutladığını bildirdi.

Akmurat. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu duygu ve düşüncelerle kutladığını, başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazileri saygı ve şükranla andığını bildirdi.

Kaynak: AA