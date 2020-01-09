Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:56
Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan

Belediye Başkan , 10 Ocak Çalışan " dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında; gece, gündüz demeden, zor şartlar altında fedakarca görev yapan basın mensuplarının ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülen çalışmalar ve projelerin vatandaşlarla paylaşılmasında önemli katkıları bulunduğunu bildirdi.

Bu düşüncelerle tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik ettiğini aktaran Akmurat, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle andığını, görevini sürdüren tüm basın emekçilerine başarı dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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