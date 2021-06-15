Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ile görüşen Akmurat, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın 182 yıldır insanların can ve malını korumak için gece gündüz demeden görev yaptığını belirten Akmurat, jandarma teşkilatına başarılı çalışmalar dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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