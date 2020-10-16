Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti

16.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:24
Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Akmurat gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliği için canla başla çalışan emniyet personelini ziyaret ettiğini, ilçedeki çalışmalarla ilgili istişarede bulunduklarını söyledi.

İlçe Emniyet Amirliğinde göreve başlayan Murat Demir'e de görevinde başarı dilediğini dile getiren Akmurat, gösterdikleri misafirperverlik için teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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