Baskil Belediye Başkanı Akmurat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Baskil Belediye Başkanı Akmurat, AA'nın
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akmurat, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitime başlayan görme engelli kardeşlerin yer aldığı "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını oylayan Akmurat, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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