Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a, Türk Kızılay'dan ziyaret
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a, Türk Kızılay'dan ziyaret

18.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:06
Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a, Türk Kızılay'dan ziyaret

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akmurat, Türk Kızılay'ının küresel bir iyilik hareketi olduğunu, ulusal ve yerelde yapılan çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Baskil'de Türk Kızılay'ın temsilcilik açılması konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Akmurat, "Kızılkaya ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden ve ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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