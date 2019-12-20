"Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İ.Y, S.Ü, S.Ö. ve B.O.V'nin Altınoluk Mahallesi'ndeki iş yerlerini tehdit ve baskı yoluyla zorla alıkoydukları ihbarını alan Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.