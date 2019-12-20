"Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » "Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Haber

"Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

20.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:47

'in ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İ.Y, S.Ü, S.Ö. ve B.O.V'nin Mahallesi'ndeki iş yerlerini tehdit ve baskı yoluyla zorla alıkoydukları ihbarını alan Edremit Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler