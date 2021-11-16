Baskı ve reklam sektörü buluşuyor

İSTANBUL (İHA) - Baskı sektöründe iş birliklerini çoğaltmak maksadıyla düzenlenen en yeni teknolojik uygulamaların sergileneceği baskı ve reklam fuarı için geri sayım başladı.

Baskı ve endüstriyel reklam alanındaki en son teknolojiler ve uygulamalar sergilenecek. Avrasya Bölgesi'nin önde gelen fuarı FESPA Eurasia iki yıl aradan sonra sektörün devleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Fuar, 2-5 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 10 binden fazla sektör profesyonelini bir araya getirecek.

Tüm güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınacağı 4 günlük fuar, piyasaya 1 milyar dolarlık iş hacmi katmayı hedefliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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