Baskı Tekniği ile Yaratıcılığınızı Konuşturun

El emeği baskılar içeren kumaş peçeteleri gördüğünüzde, bu peçetelerin yapımı için karmaşık bir süreç gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Oysa ki işin aslı öyle değil. Siz de oldukça basit bir baskı tekniği ile yaratıcılık konusunda kendinizi geliştirebilir, kumaş peçetelerinizde göz alıcı desenler elde edebilirsiniz.

Güzel baskılar için ihtiyacınız olanlar





Dikkat çekici baskılar için ihtiyacınız olan sadece düz renkli peçeteler (keten olanları tercih edebilirsiniz), dilediğiniz renklerde kumaş boyası, yapışkanlı ince köpükler, köpükleri boyarken destek sağlayan bir kontraplak, renklerinizi karıştırmak için bir kap ve boyama alanınıza sermek için dayanıklı ambalaj kağıdı. Bu materyallere şekil vermek için tabii ki maket bıçağına, kesme tahtası gibi sert bir nesneye ve boyayı düzgünce yaymak için bir boyama rulosuna da ihtiyacınız var.

Kullanmak istediğiniz keten kumaş peçetelerinizi baskı yapmadan önce yıkamanızı tavsiye ederiz. Boya öncesi kumaşları yıkamak, boyanın dokuya daha iyi işlemesine yardımcı oluyor.

Köpüklerinizi yaprak şeklinde keserek biçimlendirin ve boyayın





Yaprak şeklini internetten bilgisayarınıza indirdiğiniz modellerle elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz maketi köpük malzemenin üzerine yerleştirerek köpüklerinizi maket bıçağınızla kesin ve köpükten yapraklar elde edin. Bunu yaparken birbirinden farklı boyutlarda yapraklar kesebilirsiniz. Köpük yapraklarınız oluştuktan sonra, bunları kontraplakların üzerine yapıştırın. İşte boyamaya hazır modelleriniz hazır.

Kumaş boyasını bir kaba yaydıktan sonra ruloyu boyaya sürterek iyice renklendirin. Rulo, boyayı tamamen emdikten sonra kontraplaklara yapıştırdığınız köpükten yapraklarınızı rulo yardımıyla boyayın. Bunu yapmak boyanın homojen olarak köpükleri boyamasını sağlayacaktır. Eğer boya köpük yaprağın dışına, yani kontraplağa taşarsa, bu kısmı kağıt havlu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Farklı renklerde yapraklar istiyorsanız birden fazla rulo kullanabilirsiniz.

Kontraplakları peçetenize bastırarak baskınızı yapın





Hazırlanmış olan kontraplaklarla artık baskı işlemine geçebilirsiniz. Önceden yıkanmış keten peçetenin dilediğiniz yerlerine kontraplakları güçlü bir şekilde bastırın. Boyalı köpük yaprakların üzerinde olduğu kontraplağı bastırdığınız yerden kaldırdığınızda kumaştaki renkli desenin güzelliğini görebilirsiniz. Bu işlemi rulonuzdaki boyayı yenileyerek dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

Peçetenizin istediğiniz her yerine bu şekilde renkli yaprak desenler bırakabilirsiniz. Hatta farklı boyutlarda yapraklarla desenleri zenginleştirebilirsiniz. Yapraklar dışında kumaşta istenmeyen boyalar varsa bunu kamufle etmek için yanlarına yenilerini ekleyebilirsiniz. Böylece yaprakları tohum görünümlü desenlerle tamamlayabilirsiniz. Boya rulosu bu işleme uygun olmadığı için bunu yaparken kalemlerin arkasında yer alan silgileri kullanmak oldukça pratik bir yol.

Kumaş boyasını bir kaba yaydıktan sonra ruloyu boyaya sürterek iyice renklendirin. Rulo, boyayı tamamen emdikten sonra kontraplaklara yapıştırdığınız köpükten yapraklarınızı rulo yardımıyla boyayın. Bunu yapmak boyanın homojen olarak köpükleri boyamasını sağlayacaktır. Eğer boya köpük yaprağın dışına, yani kontraplağa taşarsa, bu kısmı kağıt havlu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Farklı renklerde yapraklar istiyorsanız birden fazla rulo kullanabilirsiniz.

Kumaş boyası kullandıktan sonra en iyi sonuca ulaşmak için kumaşı ütülemenizi tavsiye ederiz. Boyadığınız kumaşı bir ütü yardımıyla daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Ütüyü buharsız ve maksimum ısıda kullanmak en iyi çözümü sunacaktır. Bu basit adımlarla siz de baskı tekniği ile yaratıcılık konusunda ne kadar iyi olduğunuzu gösterin.



