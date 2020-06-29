Baskı Müzesi Basel'deki İsviçre Kağıt, Yazı ve Baskı Müzesi olarak da bilinen Basel Kağıt Fabrikası, öncelikle kitap baskı ve yazma sanatı olan kağıt yapımına adanmıştır.

Basel'deki İsviçre Kağıt, Yazı ve Baskı Müzesi olarak da bilinen Basel Kağıt Fabrikası, öncelikle kitap baskı ve yazma sanatı olan kağıt yapımına adanmıştır. Resimler ve nesnelerin bir araya gelmesiyle, ziyaretçiler eski kağıt kesme, baskı ve kitap ciltleme teknikleri hakkında bilgi edinirler. Kaynak: DailyMotion.com