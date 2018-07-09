Baski'den Su Kesintisi Uyarısı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz 2018 tarihinde içme suyu hattının deplase çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde 06: 30-00: 00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BASKİ Altıeylül İlçesinde 10 Temmuz 2018 Salı ünü içme suyu hattının deplase çalışmaları nedeniyle 06: 30-00: 00 saatleri arasında Gündoğan Mahallesi, 2. Gündoğan Mahallesi, Hasan Basri Çantay Mahallesi, Gümüşçeşme Mahallesi, Paşaalanı Mahallesi, Sanayi Sitesi 2. Kapı Arkasında bulunan tabakhaneler kısmı kırsal mahallelerde ise Halalca Mahallesi, Yakupköy Mahallesi, Ovaköy Mahallesi ve Aslıhan Mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. - BALIKESİR