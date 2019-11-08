Başkette FETÖ operasyonu 105 adrese eş zamanlı operasyon

Başkette FETÖ operasyonu 105 adrese eş zamanlı operasyon

Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Bürosu ekiplerince operasyon düzenlendi.

08.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:54
Başkette FETÖ operasyonu 105 adrese eş zamanlı operasyon

Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese Asayiş Şube İnfaz Bürosu ekiplerince operasyon düzenlendi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Bürosu ekipleri FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 105 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara ilişki icra edilen operasyonda 17 kaçak örgüt üyesi yakalanarak göz altına alındı. Baskına yaklaşık 300 polis katıldı Yakalananlardan kimisinin örgüt içinde üst düzey sorumlu olduğu belirlendi. Zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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