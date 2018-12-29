Basketbolun Kalbi Fesa'da Atıyor!

Fesa Spor Kulübü Spor Okullarında oyuncularımız geleceğin altyapı oyuncuları olabilmek için oldukça yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürür. Kulübün kurucusu ve şu an ki başkanı, eski A Milli Takım Oyuncusu ve Antrenörü olan Fehmi Sadıkoğlu önderliğinde ve deneyimli antrenörler gözeteminde gerçekleşen antrenmanlarda, oyuncularımız hem teknik becerilerini geliştirmekte hem de takım oyununu öğrenmektedirler.

2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katıldığı antrenmanlar bir saat sürmektedir.

Bireyleri; birbirlerine, seyircilere, basına, rakip takımlara ve hakemlere insan olmanın onuru ve sevgiyle yaklaşırlar; onları oldukları gibi kabul ederler.

Ne olursa olsun iletişim içinde oldukları bireylere ve topluma saygı çerçevesinde davranırlar. Saygısızlık karşısında bile, saygıyı elden bırakmazlar.

Sabırlıdır. Karşılaştığı ve karşılaşacağı engel ve zorluklar onu yıldırmaz. Sabrını her türlü durumda korur ve pes etmez. Çabalarının karşılığını alacağını bilir.

Ortak bir vizyona ve misyona sahiptir, ortak bir yönde birlikte ilerler. Takımın vizyon ve misyonu, takım içindeki her bireye güç verir ve ortak vizyona ulaşmak için var gücüyle çalışır.

Adalet sahibidir. Doğrunun ve gerçeğin yanındadır, hakkını verir. Fair Play ruhu içinde davranır.

Güven sahibidir. Güven verdiği kadar güven duymayı da bilir.

Anlayış sahibidir. Takım içindeki herkes birbirini kabul eder ve birbirine anlayış gösterir.

İyi niyet sahibidir. Her türlü durum ve koşulda iyi niyetini korur, art niyetli davranışlar sergilemez.

Sergileyenlere de izin vermez.

Dürüstlüğü ilke edinmiştir. Riyakarlıktan uzak, dürüst bir değer sergiler.

Çalışkandır. Amacına ulaşmak için doğru ve disiplinli çalışır, çalışkan olmaktan haz duyar.

Bilimsellik çerçevesinde çalışmalarını sürdürür. Gerekli her durumda bilimden yardım alır ve çalışmalarıyla da bilime katkı sağlar.

Sorumluluklarının bilincindedir ve sorumluluklarını yerine getirmek için üstün bir gayret gösterir.

Hoşgörü sahibidir. Herkesi olduğu gibi kabul eder, çünkü insan olmanın bir değer olduğunu bilir.

Yapıcıdır. Güzele ve doğruya odaklanır. Varolanı yıkmaya değil, geliştirmeye çalışır.

Tutarlıdır. Aynı durumlarda farklı davranış şekillerini seçmez. Olduğu gibidir,olduğu şekilde yaşar ve davranır.

Cesaretlidir. İnancını ve kararlılığını kaybetmez. Başarıya giden yolda korkuyu tanımaz.

Demokratiktir. Herkes aynı haklara sahiptir, düşüncesini özgürce söylemekten çekinmez. Eşitlik esastır.

Sistematik bir şekilde çalışır. İşleri doğru bir şekilde yapar ve işlerin yapılmasını kolaylaştırır.

Vefa ve sadakat sahibidir. Varolmasına ve bulunduğu yere gelmesine katkıda bulunanları asla unutmaz, onları saygıyla anar ve şükran duyar

İnançlarında özgür bireylerden oluşur ve başkalarının inançlarına saygı duyar. İnançlarını evrensel bir boyuta taşır. İnançları kendisini geliştirir ve sevecenleştirir.

Farklılıklara saygı duyar. Farklılıkların hayata zenginlik kattığını, yeni şeyler öğrenmeyi sağladığını bilir.

Ortaya koyduğu davranışlar ve benimsediği değerlerle ülkesini ve insanını yüceltir ve güçlendirir.

İtibar sahibidir. Ülkesinin ve insanının itibarın her şeyden üstün tutar.

Yenilikçi ve Yaratıcıdır. Değişen dünyaya ayak uydurur, yaratıcılığıyla yeninin yolunu açar. Eskimiş düşünceleri savunmaz, yeniyi izleyen çağdaş bir tavır sergiler.

Değişimlere ayak uydurabilmek, kendi eksikliklerini mükemmele ulaştırmak ve kendi kalitesini yükseltmek için eğitim almayı ve vermeyi, kendini ve başkalarını sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinmiştir.

İçinde yaşadığı topluma karşılıksız ve gönüllü hizmet eder. Toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için varını yoğunu ortaya koyar. Bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu bilir.

Takım içindeki her birey kişisel bütünlük içindedir. Olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur. Sahip olduğu bireysel kaynaklarının farkındadır ve olgun bir benlik bilinci vardır.

Maddi ve manevi dayanışma içindedir. Zayıf olana yardım ettiği gibi, güçlü olanı da geliştirmeye çalışır.

Sahip olduğu değerleri saha içi saha dışı diye ayırmaz. Bunları yaşamının temel ilkeleri olarak kabul eder ve hayatının her alanında kaliteye önem verir.