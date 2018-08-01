Basketbolun Adresi: Bornova Belediyesi

ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ'NDE GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR

Bornova Belediyespor Basketbol Şubesi, gençlerden kurulu profesyonel takımı ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ederken spor okullarında yüzlerce öğrenciye yaz tatillerini daha verimli şekilde geçirme imkanı sunuyor. Yetenekleri ile dikkat çeken sporcular Yeşil-beyazlıların alt yapısına yönlendiriliyor.

Yaş gruplarındaki spor okulunda 2003- 2010 arası doğumlu çocuklar ve gençler eğitim alıyor. İçerisinde Türk Basketbolunun efsane ismi Hüseyin Beşok'un da bulunduğu Atatürk Spor Kompleksi'nde verilen basketbol kursularına katılan 200'e yakın sporcuya servis imkanı da sunuluyor.

Pazartesi-Çarşambe ve Salı-Perşembe olarak haftada iki gün olarak gerçekleştirilen kurslar, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Dört deneyimli antrenörün gözetimindeki kurslar, Kış ve Yaz dönemi olmak üzere yılın 12 ayı devam ediyor.

YARIŞMACI TAKIM DA DİKKAT ÇEKİYOR

Bornova Belediyespor'un basketbol şubesi, spor okullarında yüzlerce çocuğa ve gence spor yapma imkanı sunurken, yarışmacı takımlarıyla da dikkat çekiyor. Spor okullarında yetenekleriyle dikkat çeken sporcular, altyapı takımlarına yönlendiriliyor. Profesyonel takımı çoğurluğu alt yapıdan gelen genç oyuncularla Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Yeşil-beyazlılar 2018-2019 sezonunda gençler, yıldızlar, U12, U11 ve U10 olmak üzere toplam 6 kategoride liglerde mücadele edecek.