Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak
Haberler » Güncel » Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak - Haber

Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.

23.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:24
Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile 'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.

TOFAŞ Kulübü, haftanın kapanış mücadelesi öncesinde kimsesiz çocuklar yararına bir kampanya başlatıldığını duyurarak, taraftarların maça oyuncakla gelmesini istedi.

Bu duyuru sonrası taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları TOFAŞ Spor Salonu giriş turnikelerinde kurulan kutulara atarak kampanyaya destek oldu.

Toplanan binlerce oyuncağın, yılbaşında TOFAŞ ekibinin ziyaretleriyle kimsesiz çocuklara hediye edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler