Basketbolda Türkiye-Hırvatistan maçının ardından
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Basketbolda Türkiye-Hırvatistan maçının ardından

22.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:46
Basketbolda Türkiye-Hırvatistan maçının ardından

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 84-78 yendiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Avrupa Şampiyonası'na katılma geleneğini bir kez daha başardıklarını belirterek, "Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz. Sezon içinde yaptığımız değişiklikler sonunda genç ağırlıklı bir kadro kurmaktan dolayı çekincelerimiz vardı. Elde ettiğimiz sonuçlarla gelecek yönelik umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Milli takımda görev alan her oyuncunun İsveç ve Hırvatistan karşısında formanın hakkını verdiğini kaydeden Türkoğlu, "Bütün genç kardeşlerimi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı çıkışları devam eder. Alttan gelecek oyuncularla ülkemizi gururla temsil edecek milli takımı yaratmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Shane Larkin'in yanı sıra A Milli Takım formasını giyen Ali Muhammed ve Scottie Wilbekin'e teşekkür eden Türkoğlu, "Bugün de Larkin'in mücadelesini ve savunmasını gördünüz. Ne kadar takdir ve teşekkür etsek azdır. Avrupa'nın en iyi oyuncusunun böyle savunma yapması ve mücadele etmesi diğer oyunculara örnek olacaktır. Türkiye Kupası'nı bu sezon oynamadık Hem kulüplerimize dinlenme fırsatı, hem de milli takımın beraber antrenman yapma fırsatı oldu. Bu takım antrenman yaptıkça daha iyi işler yapacaktır. Son antrenmanlarda iyi bir sinerji yakaladık. Orhun hoca ve ekibimizi kutluyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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