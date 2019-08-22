Basketbolda Turgutlu Belediyespor'un gururu oldular

22.08.2019 16:13

Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından 3 sporcu ve antrenör Ceyhan Önk U14 Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek hem Turgutlu'nun hem de Turgutlu Belediyespor'un gururu oldu. Başarılı sporcular ve antrenör Önk'ü tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Başarılı sporcularımız Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı'yı ayrıca antrenörümüz Ceyhan Önk'ü tebrik ediyor, Ay Yıldızlı forma altında Turgutlu'muzu başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.



2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanmakta olan U14 Yıldız Kız Milli Takımı 5-12 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da kampa girecek. Bu kampa Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı ile antrenör Ceyhan Önk'te davet edilme başarısı gösterdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başarıları sporcuları ve antrenör Ceyhan Önk'ü bu başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, "U14 Yıldız Kız Milli Takımı 5-12 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da kampa girerek 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edecek. Turgutlu Belediyespor'un başarılı sporcuları Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı'yı ayrıca antrenörümüz Ceyhan Önk'te milli takım kampına davet edilme başarısı gösterdi. Ben hem kızlarımızı hem antrenörümüzü bu başarısından dolayı tebrik ediyor, Ay Yıldızlı forma altında hem Turgutlu'muzu hem de Turgutlu Belediyesini başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Ayrıca önümüzdeki süreçte basketbol severler için bir müjde de vermek istiyorum. Kız Basketbol takımımız için sürprizlerimiz olacak ilerleyen günlerde bu sürprizleri de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA