Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
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Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sezonda tüm lig maçlarında salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sezonda tüm lig maçlarında salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı bildirildi. Loca ve saha içi koltuklara da yüzde 50'lik kapasite tanındığı aktarıldı.

Uygulama ile ilgili tüm detayların, TBF Sağlık Kurulunun, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Temennimiz, sezon başlayana kadar Kovid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda yüzde 100 seyirci kapasitesine dönmektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
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