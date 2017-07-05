Basketbolda Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.



Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan uzun forvet Angelo Caloiaro ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.



Caloiaro'nun geçen sezon Süper Lig'de 11.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynadığı aktarılan açıklamada, "Angelo Caloirao'ya Banvit'e hoş geldin diyor, Banvit forması ile nice başarılar ve zaferler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.