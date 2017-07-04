Basketbolda Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Tony Taylor'ı kadrosuna dahil etti.



Banvit Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Rusya'nın VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan Amerikalı oyuncu Tony Taylor ile anlaşma sağlandı.



Açıklamada, Taylor'un geçen sezon VTB Ligi'nde 13.3 sayı ve 4.6 asist ortalamaları ile oynadığı bilgisi verildi.