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Türk Hava Yolları, Avrupa, Spor

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle...

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:24
Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle...

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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