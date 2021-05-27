Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.
Köln şehrinde yarın başlayacak Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Bu sezon play-off etabında Anadolu Efes'e elenen ve Dörtlü Final'e yükselemeyen Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyonluğa ulaşarak zirvede yer aldı.
Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de zirvede yer alarak Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan takım olmayı başardı.
CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı
Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.
Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.
CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.
Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe
Bu sezon play-off'ta CSKA Moskova'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk takımı oldu.
Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.
FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.
Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81/ 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58/ 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51/ 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66/ 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86/ 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110/ 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88/ 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragosa
|JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-FC Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragosa
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-FC Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris (Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria (Avrupa Ligi)
|KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|FC BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE-Olympiakos
|80-64
|2018
|Belgrad
|REAL MADRİD-Fenerbahçe
|85-80
|2019
|Vitoria
|CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes
|91-83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan