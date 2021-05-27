Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası yeni sahibini bekliyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin yeni şampiyonu Almanya'da belli olacak.

Köln şehrinde yarın başlayacak Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Bu sezon play-off etabında Anadolu Efes'e elenen ve Dörtlü Final'e yükselemeyen Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyonluğa ulaşarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de zirvede yer alarak Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe

Bu sezon play-off'ta CSKA Moskova'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tek Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle: