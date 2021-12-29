Basketbolda Şampiyon TOKİ Mehmet Akif Ersoy oldu

DÜZCE (İHA) - Düzce'de devam eden okul sporları turnuvalarında şampiyonlar tek tek belli oluyor. Turnuva kapsamında yapılan yıldız erkekler basketbol şampiyonu TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 22-28 Aralık 2021 tarihleri arasında 7 takımın yarıştığı Okul Sporları Yıldız Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı.

Okul Sporları Yıldız Erkek Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sonunda TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu birinci, Özel Su Damlası Orta Okulu ikinci, Mustafa Kemal Orta Okulu üçüncü olurken Özel Kültür Orta Okulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE