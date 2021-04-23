Basketbolda Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle başka bir tarihte oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle başka bir tarihte oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ligde 30. haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma daha sonra yapılacak. Pınar Karşıyaka'nın 29. haftadaki OGM Ormanspor karşılaşması da yeşil-kırmızılı ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz