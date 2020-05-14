HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Basketbolda olimpiyat elemelerinin tarihleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nin 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı.

Basketbolda olimpiyat elemelerinin tarihleri belli oldu
14.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:02

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nin 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı.

4 ayrı ülkede gerçekleştirilecek FIBA Olimpiyat Elemeleri; Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da oynanacak. Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 24 takım, her biri 6 takımdan oluşan bu 4 eleme turnuvasında mücadele edecek. Kura çekimine 3'üncü torbadan katılan A Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer almıştı.Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Spor
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Spor
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Spor
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Basketbolda olimpiyat elemelerinin tarihleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:50:42. #1.15#
title