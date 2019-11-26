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Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

26.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:04
Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

Basketbolda 2020 Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine , Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Kaynak: AA
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